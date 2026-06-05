Arrestan a cuatro personas y secuestran seis caballos en un procedimiento policial en La Paz

Los involucrados no pudieron acreditar la propiedad ni la procedencia de los animales. La Justicia ordenó el secuestro de los equinos y la intervención de la División Abigeato

2/6/2026

Cuatro personas fueron arrestadas en averiguación del hecho y seis animales equinos quedaron secuestrados durante un procedimiento realizado por efectivos policiales en el departamento La Paz.

El operativo tuvo lugar sobre la Ruta Provincial N° 11, en jurisdicción de la localidad de El Vallecito, cuando personal del Destacamento Policial realizaba recorridos preventivos por la zona.

Durante el control, los uniformados identificaron a dos jóvenes de apellidos Morán (24) y González (25), ambos oriundos de la provincia de Santiago del Estero, quienes se desplazaban montando dos caballos y llevaban otros cuatro animales a tiro.

Al ser consultados por la documentación correspondiente, los hombres manifestaron que trasladaban los equinos con fines de comercialización hacia la vecina provincia, aunque no contaban con los papeles que acreditaran la propiedad y procedencia de los animales.

Ante esta situación, se solicitó la intervención de efectivos de la Comisaría de San Antonio, que tiene jurisdicción en la zona.

Mientras se desarrollaba el procedimiento, se presentaron dos hombres de apellidos Quiroga (21) y Murua (48), domiciliados en la localidad de El Mojón, departamento Ancasti, quienes aseguraron ser los propietarios de los caballos. Sin embargo, tampoco pudieron presentar documentación que acreditara la legítima propiedad de los equinos.

Frente a las irregularidades detectadas, los policías informaron lo sucedido a la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial, que dispuso el arresto preventivo de las cuatro personas involucradas, el secuestro de los seis animales y de los elementos de montura utilizados.

Además, se dio intervención a efectivos de la División Abigeato de la Policía de la Provincia, quienes quedaron a cargo de las tareas investigativas para determinar el origen y la situación legal de los equinos secuestrados.

La causa continúa bajo investigación judicial para esclarecer la procedencia de los animales y establecer si existió algún delito vinculado al traslado o comercialización de ganado.