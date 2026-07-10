Asciende a 3.889 la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela

El Gobierno venezolano actualizó el balance de víctimas del doble sismo del 24 de junio. También informó que más de 16.700 personas resultaron heridas y continúan las tareas de asistencia y rescate

9/7/2026

El Gobierno de Venezuela informó este jueves que ascendió a 3.889 el número de personas fallecidas como consecuencia de los dos terremotos que sacudieron al país el pasado 24 de junio.

De acuerdo con el parte oficial, la cifra de heridos se mantiene en 16.740, mientras que 86.794 familias recibieron asistencia desde el inicio de la emergencia. Además, 16.891 personas continúan alojadas en 89 campamentos transitorios habilitados para los damnificados.

El balance fue difundido a través del canal de Telegram del presidente de la Asamblea Nacional y del Estado Mayor de Campamentos Transitorios y Viviendas, Jorge Rodríguez.

En cuanto a los daños materiales, el informe señala que 17.907 personas quedaron sin vivienda y que 856 edificios sufrieron colapsos, de los cuales 190 quedaron completamente destruidos.

Las tareas de asistencia continúan con un importante despliegue de recursos. Según el reporte, trabajan en las zonas afectadas 30.076 efectivos de seguridad, 3.931 rescatistas internacionales y 29.344 voluntarios.

Los sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, se registraron el 24 de junio y, desde entonces, las autoridades contabilizaron 1.142 réplicas, lo que mantiene en alerta a las regiones más afectadas.