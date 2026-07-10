Jalil piensa comicios para octubre y sin reelección: “Ocho años es demasiado”

El mandatario indicó que “es muy probable” que convoque a elección para la gobernación de forma conjunta a la presidencial. Además, sugirió que no se presentaría a un tercer mandato, más allá de que la Constitución provincial lo habilita

9/7/2026

Cobran fuerzas los trascendidos publicados en medios sobre la búsqueda de una senaduría nacional por parte del gobernador Raúl Jalil el año que viene. Según indicó el propio mandatario, a la par de pensar en convocar las elecciones en octubre del 2027 de forma conjunta con los comicios nacionales, cree que “ocho años es demasiado” en el mismo cargo. Esto último, dicho de otra forma, significaría que no iría por una re-reelección aspirando un tercer mandato como Gobernador, más allá de que la Constitución provincial lo habilite.

En una entrevista con Futurock se le consultó directamente a Jalil si buscará su reelección. Aunque el mandatario evitó responder por sí o por no, rescató que la Constitución provincial establece que “podrá ser reelecto” tanto el gobernador como intendentes, diputados y senadores, por cuanto no establece un límite a la cantidad consecutiva para esos cargos. A la vez, recordó que impulsó “una ley (vigente y conocida como Aclaración Funcional) que dice que puede ser reelecto por una única vez”.

Sobre ese eje, apuntó: “Hay un vacío constitucional, que sí se puede, que no se puede, pero creo que las últimas sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las cuales me parecen bien, ocho años es demasiado”. Como la contestación no fue precisa, se le repreguntó si no tiene la intención de seguir siendo gobernador.

“Estoy a favor de que un intendente, un gobernador, el Presidente de la Nación estén ocho años”, constestó Jalil para insistir que valora “lo que ha determinado la Corte Suprema” respecto a inconstitucionalidad de las reelecciones indefinidas, por ejemplo, el caso de Formosa.

Por otra parte, el mandatario se refirió al ruido que genera en sectores del peronismo su perfil dialoguista con la administración libertaria. “Creo que Javier Milei también ha ganado producto de nuestras divisiones y bueno, veo que en otras provincias, no voy a nombrarlas, seguimos teniendo esa lógica de divisiones”, señaló Jalil. También sostuvo: “Nosotros en Catamarca tenemos un consenso de cuáles son nuestras políticas”, para reseñar que el justicialismo ganó las elecciones y “siempre vamos con el peronismo”.

“Llamamos a octubre cuando muchas provincias no lo hicieron en la última elección presidencial y es muy probable que también llamemos a octubre ahora (por el 2027), como también llamamos a octubre en la elección pasada” mencionó. “Lo que hay que preguntarse es por qué está gobernando Javier Milei. Entonces, uno tiene que decir, bueno, ahí hubo problemas de internas de nuestro gobierno, fueron problemas también de gestión, porque la gente generalmente no cambia la gestión cuando es una gestión buena”, contrastó.

“Nosotros electoralmente siempre cumplimos, siempre ganamos, siempre tratamos de estar juntos a pesar de nuestras diferencias y creo que eso también se tiene que replicar en algunos gobiernos provinciales”, observó Jalil.