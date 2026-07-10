Una patota armada con machetes y una cuchilla atacó a una familia en su casa

Las víctimas -una mujer, su pareja y su hija- debieron ser hospitalizadas por las heridas sufridas. Los agresores fueron arrestados

9/7/2026

Un violento ataque se registró en la madrugada de ayer en la zona sur de la Capital. Una familia compuesta por una pareja y su hija debió ser hospitalizada de urgencia tras ser atacada a golpes y con armas blancas en el interior de su propia vivienda por tres hombres que terminaron detenidos.

De acuerdo con lo manifestado por fuentes policiales, el brutal episodio ocurrió alrededor de las 4.10 de la madrugada, cuando un llamado ingresó al Sistema de Atención de Emergencias (SAE-911) y alertó sobre un desorden con heridos de arma blanca que estaba produciéndose en la Manzana “B” del loteo Sussex.

Al arribar al lugar, los efectivos de la Comisaría Décima, que por jurisdicción corresponde, se entrevistaron con la dueña de la casa, una mujer de 34 años, quien presentaba lesiones visibles producto de la agresión.

Según las mismas fuentes, la denunciante relató que, minutos antes, tres sujetos se presentaron de forma violenta en la propiedad empuñando armas de grandes dimensiones.

Aparentemente, sin mediar palabras, la patota arremetió de forma salvaje contra ella, su pareja y su hija. Debido a la gravedad de los golpes y los cortes sufridos, se solicitó la presencia inmediata de ambulancias del SAME, cuyos profesionales médicos asistieron y trasladaron a los tres integrantes de la familia hacia el Hospital San Juan Bautista.

Con los datos de vestimenta y fisonomía aportados por las víctimas, los policías montaron un operativo cerrojo.

Cabe destacar que, a los pocos metros de la vivienda, los uniformados interceptaron y redujeron a los presuntos autores del hecho. Se trata tres masculinos, uno de apellido Villacorta (34) y dos de apellido Rodríguez, de 38 y 45 años.

Al momento de ser reducidos en la vía pública, los delincuentes todavía tenían en su poder las armas utilizadas en la agresión.

El personal policial procedió al secuestro de dos machetes de gran tamaño y una cuchilla tipo carnicera, además de un elemento cortopunzante de hierro.

Los tres agresores fueron trasladados a la base de la Comisaría Décima, donde quedaron alojados en los calabozos a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del distrito sur, imputados preventivamente por los delitos de violación de domicilio, lesiones y amenazas calificadas por el uso de armas.

Al cierre de esta edición, el Ministerio Público recopilaba las pruebas obrantes en la causa y los testimonios para determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

En el lugar trabajaron personal de la Comisaría Décima junto a sumariantes de la Unidad Judicial N° 2, quienes labraron las actuaciones correspondientes en la causa bajo las directivas del fiscal de distrito en turno.