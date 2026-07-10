Interno del Penal de Miraflores quedó en coma farmacológico tras un golpe en la cabeza

Un interno del Penal de Miraflores fue trasladado de urgencia a un centro de salud y quedó en coma farmacológico tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza durante un partido de rugby

9/7/2026

Un interno del Servicio Penitenciario Provincial de Miraflores se encuentra en coma farmacológico luego de sufrir un fuerte golpe en la cabeza mientras participaba de un partido de rugby dentro del establecimiento carcelario. El hecho ocurrio ayer, a horas de la siesta y el cuadro agravo en horas de la noche. La gravedad de la lesión obligó a su traslado de urgencia a un centro de salud, según pudo conocer este medio.

El interno identificado como Matias Cordoba, presenta un coágulo en la cabeza.

El hecho ocurrió en el marco de una actividad deportiva que se desarrollaba al interior del Penal de Miraflores, uno de los establecimientos del sistema penitenciario provincial. El rugby es una de las disciplinas que se practican en algunos centros de detención como parte de los programas de reinserción y esparcimiento para los internos.

Las autoridades del Servicio Penitenciario no emitieron un comunicado oficial sobre el estado de salud del hombre ni sobre las circunstancias precisas en que se produjo el accidente.

Se aguarda un parte médico oficial que detalle la evolución del paciente y el pronóstico de su estado. El coma farmacológico es un procedimiento inducido médicamente para proteger al cerebro ante lesiones graves, lo que da cuenta de la seriedad del cuadro clínico que presenta el interno.