Avanza a buen ritmo la construcción del Paseo Comercial de Valle Chico

El Polo Comercial contará con más de 30 locales, islas comerciales y espacios verdes que renovarán la vida social y potenciarán la economía de uno de los barrios en crecimiento de Catamarca.

martes, 18 de noviembre de 2025

La obra del nuevo Paseo Comercial de Valle Chico continúa a buen ritmo, según informó el Ministerio de Vivienda y Urbanización de Catamarca. El proyecto, pensado como un espacio para el desarrollo, la integración y el encuentro comunitario.

“En un hito para el desarrollo urbanístico de Valle Chico”, señaló el ministro Fidel Sáenz, días atrás en una entrevista con El Esquiú Play, donde anunció que la obra que denomino como “Polo Comercial” tiene un plazo de ejecución estimado en 270 días corridos.

Actualmente, los equipos trabajan en la etapa de “fundaciones”, considerada clave porque define la estructura que sostendrá todo el complejo. En paralelo, se ejecutan las medianeras que lindan con las viviendas del sector, una intervención que busca reforzar la integración urbana del barrio.

El Paseo Comercial contempla:

32 locales comerciales

12 islas comerciales

Sanitarios públicos y privados

Depósitos y áreas de servicios

Estacionamientos, espacios verdes y plazoletas

Con un diseño moderno y sustentable, el espacio apunta a convertirse en un nuevo punto de encuentro para las familias de Valle Chico y un motor para la economía local.