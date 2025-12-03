Bolsonaro estará encarcelado en régimen cerrado por al menos siete años y medio

La Justicia brasileña precisó que el expresidente, condenado a 27 años y tres meses por golpismo, recién podrá pedir la prisión semiabierta en 2033 y la libertad condicional en 2037.

miércoles, 3 de diciembre de 2025

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien hace una semana comenzó a cumplir su condena de 27 años y tres meses de prisión por golpismo, deberá permanecer en régimen cerrado al menos siete años y medio, según confirmó la Justicia de Brasil.

Un documento del Juzgado de Ejecuciones Penales de Brasilia enviado a la Corte Suprema indicó que el exmandatario solo podrá solicitar el beneficio de prisión semiabierta el 24 de abril de 2033, informó el portal DW. Si esta modalidad le fuera concedida, Bolsonaro que entonces tendrá 78 años podrá salir durante el día para trabajar o estudiar, pero deberá regresar a dormir a su lugar de detención.

El mismo juzgado precisó que el líder ultraderechista podrá pedir la libertad condicional el 13 de marzo de 2037, pocos días antes de cumplir 82 años.

Según el documento, Bolsonaro comenzó a cumplir oficialmente su condena el 4 de agosto, cuando la Corte Suprema ordenó su arresto domiciliario por violar las restricciones impuestas previamente. La sentencia se extenderá hasta 2052.

Pese a este escenario, el exgobernante confía en que prospere el recurso presentado la semana pasada, en el que solicita la anulación completa del proceso. No obstante, la apelación tiene escasas probabilidades de avanzar, ya que el máximo tribunal brasileño considera la causa concluida.

Bolsonaro se encuentra alojado en una celda especial en la sede de la Policía Federal de Brasilia. Fue condenado por liderar una conspiración destinada a impedir la toma de posesión del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, quien lo derrotó en las elecciones de octubre de 2022.