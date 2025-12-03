Martín Menem fue reelecto como presidente de la Cámara de Diputados por amplia mayoría

El titular del cuerpo continuará en su cargo con el respaldo de La Libertad Avanza y bloques aliados, mientras Unión por la Patria y la izquierda se abstuvieron. La definición de la vicepresidencia tercera quedó postergada.

miércoles, 3 de diciembre de 2025

Martín Menem fue reelecto hoy como presidente de la Cámara de Diputados con un amplio respaldo de La Libertad Avanza (LLA) y de los bloques aliados, en una sesión que también dejó planteada una fuerte disputa por la vicepresidencia tercera de la institución.

La votación tuvo lugar tras la jura de los 127 nuevos legisladores y contó con el acompañamiento de LLA, Unidos, Innovación Federal, Coalición Cívica, PRO, UCR, Producción y Trabajo, MID, Independencia, Elijo Catamarca y los monobloques de Adelante Buenos Aires y Por Santa Cruz. Unión por la Patria (UxP) y la izquierda optaron por la abstención.

Menem estará acompañado por Cecilia Moreau (UxP) como vicepresidenta primera y Luis Petri como vicepresidente segundo. Sin embargo, la vicepresidencia tercera quedó en suspenso debido a una controversia entre los interbloques Unidos y el que conforman PRO, UCR, Adelante Buenos Aires y Por Santa Cruz, ambos con 22 integrantes. Pese a las quejas de la jefa del interbloque Unidos, Gisela Scaglia, el oficialismo y sus aliados acordaron postergar la definición.

Durante el debate, el jefe del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni, justificó la reelección de Menem al considerarlo “el dirigente indicado para llevar adelante las reformas” impulsadas por el Gobierno nacional.

Desde UxP, el presidente de bloque, Germán Martínez, criticó la gestión de Menem al señalar que “funcionó más como jefe de bloque que como presidente de la Cámara”. Si bien aclaró que no acompañarían su continuidad, expresó su deseo de que mejore la relación política dentro del recinto.

A su turno, Scaglia respaldó la reelección del riojano, pidió “diálogo” entre las fuerzas y reclamó que se reconozca para su espacio la vicepresidencia tercera que permanece sin definir.