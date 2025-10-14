Catamarca bajo alerta amarilla: pronostican ráfagas de hasta 75 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta para este martes por vientos intensos que afectarán a gran parte de la provincia. Entérate cuáles son las zonas afectadas y a qué hora se esperan las ráfagas más fuertes.

martes, 14 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para este martes por fuertes vientos que afectarán al Valle Central y al este de Catamarca. Se prevén ráfagas intensas durante la tarde de hoy, por lo que se recomienda precaución.

Según el aviso oficial, el fenómeno alcanzará a los departamentos Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y la zona serrana de Pomán.

En estas zonas, se esperan vientos del sector norte o noreste, con velocidades entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h.

Además, las condiciones climáticas adversas también afectarán a otras regiones del país, como el sur de La Rioja, el norte de San Luis y el sur de Mendoza. En esta última provincia, se prevén vientos del sector oeste con ráfagas de hasta 90 km/h.

El SMN recomienda a la población tomar medidas de precaución, asegurar objetos que puedan volarse y mantenerse informados a través de los canales oficiales.