martes, 14 de octubre de 2025

VEA ofrecerá reubicaciones y retiros voluntarios a su personal en Catamarca: “No van a quedar sin trabajo”

El secretario general del Centro de Empleados de Comercio, Roberto González, llevó tranquilidad a los trabajadores del supermercado VEA de la terminal ante el inminente cierre de esa sucursal. Hoy, en diálogo con La Mañana de El Esquiú, el dirigente explicó que mantuvo comunicación directa con autoridades de la empresa y que “VEA tiene cinco sucursales y una de esas (…) está en estudio. (…) Se confirmó que van a cerrar”.

Según relató, “ayer hablé con Sandra, que es la titular de Recursos Humanos de Sencosud, que es de todo VEA, Jumbo, bueno, todas las cadenas que tiene y, bueno, se confirmó que van a cerrar, pero no momentáneamente, y la gente no va a quedar sin trabajo porque la van a habilitar o la van a reubicar en las otras cuatro sucursales que tiene VEA en nuestra ciudad”.

González indicó que la empresa también ofrecerá retiros voluntarios “a los compañeros que quieran tener retiro voluntario, arreglar y ver de qué manera se pueden desvincular desde la empresa”.

El dirigente pidió calma al personal de la sucursal en cuestión y remarcó: “Quiero llevar tranquilidad a los compañeros de VEA Terminal (…), que no van a quedar sin trabajo. El que quiera seguir trabajando, lo van a ubicar en cualquiera de las otras cuatro sucursales que tiene VEA en esta ciudad y también aquellos que quieran hacer retiro voluntario también se los va a escuchar y ahí ya arreglaran con la empresa la desvinculación”.