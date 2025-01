Causa Neonatal: la fiscal acusó a Brenda Agüero de ser una «asesina serial»

Mercedes Balestrini aseguró que demostrará la culpabilidad de los acusados y que «hubo funcionarios que encubrieron y permitieron que todo esto ocurriera».

lunes, 6 de enero de 2025

En la Cámara en lo Criminal y Correccional de 7ª Nominación comenzó a desarrollarse este lunes el juicio oral y público por la muerte de bebés recién nacidos en el Hospital Neonatal de Córdoba.

En la primera jornada, se presentaron las acusaciones por parte de las querellas, destacando un discurso del fiscal Sergio Ruiz Moreno que enfatizó la importancia de «saber la verdad con imparcialidad y objetividad».

La fiscal Mercedes Balestrini, en un tono más directo, acusó a Brenda Agüero de ser «una asesina serial» y señaló que «los funcionarios encubrieron y permitieron que todo esto ocurriera». Balestrini aseguró que durante el juicio, que se prevé extenso, se demostrará la culpabilidad de los acusados.

Uno de los abogados que representa a las familias hizo hincapié en la responsabilidad de los funcionarios en el banquillo de los acusados, afirmando que «estos 10 funcionarios se sentían intocables» y que permitieron las circunstancias que llevaron a las muertes de los bebés.

El juicio continúa con un cuarto intermedio, donde se espera escuchar a los defensores. Cada uno de ellos tiene 15 minutos para exponer su teoría del caso, y se determinará si los acusados, incluida la enfermera Brenda Agüero, optan por declarar en esta instancia o esperan una audiencia posterior.

En esta causa, caratulada “Agüero, Brenda Cecilia y otros p.ss.aa Homicidio calificado, etc.”, son 11 las personas imputadas, incluyendo al ex ministro de Salud Diego Cardozo y a la directora del neonatal, Liliana Asís, ambos por presunto encubrimiento. Además hay 14 querellantes particulares, 29 actores civiles y 18 abogados defensores.

Al ingresar al recinto, Agüero no paró de llorar, y requirió atención médica para poder tranquilizarse. Por su parte, Cardozo afirmó a la pasada que él va a hablar en el juicio. Que tiene otra teoría sobre lo sucedido, que él ha estado estudiando el expediente y que quiere exponer su versión de los hechos.

El tribunal integrado por los camaristas penales Patricia Soria, José Daniel Cesano y Laura Huberman precisó que las audiencias del debate continuarán durante todo el mes los días lunes, martes, miércoles y jueves a partir de las 9 horas. A tal fin, habilitó la feria judicial.También está conformado por jueces técnicos y jurados populares.

La defensa de Agüero

El abogado de Brenda Agüero, Gustavo Nieva, criticó la actuación del fiscal Raúl Garzón. «Espero en este juicio que se acabe la época del ocultamiento de pruebas y que salga toda la verdad a la luz», declaró a Cadena 3. Aseguró que durante dos años y medio, Garzón ocultó pruebas relevantes, incluyendo la pericia psicológica sobre la acusada y la desaparición de medicamentos del neonatal.

Al ser consultado sobre qué cree él que pasó con los bebés, Nieva contestó: «Hay una hipótesis general y una hipótesis particular. La hipótesis general es una sepsis generalizada producto de la invasión de virus y bacterias dentro del hospital Neonatal y específicamente en el centro obstétrico. Creo que no todos los niños murieron o se descompensaron de lo mismo. Hay algunas afecciones propias de los bebés y hay algunas afecciones propias de las madres».

El argumento de la querella

El abogado querellante Carlos Nayi expresó que «la expectativa está centrada en la prueba», destacando que la investigación ha sido fundamental para alcanzar este momento. «La prueba es copiosa, de alta calidad y de gran valor», señalo y afirmó que «los indicios reunidos en esta causa son suficientes para arribar a un veredicto condenatorio».

Además, mencionó que existen otros tipos de pruebas, como testimoniales y documentales, que respaldan los indicios. Por otra parte, rechazó las versiones que sugieren que Agüero sería una «perejil» en la causa, afirmando que «de ninguna manera es un chivo expiatorio».

El horror en primera persona

Damaris Bustamante, madre de Benja, un bebé que nació el 23 de abril de 2022 y vivió solo unas horas, expresó su angustia ante el juicio. «Tengo la certeza de que mi hijo nació sano. Lo vi, lo amamanté. Me di cuenta de que algo no estaba bien».

La mujer también denunció haber sido víctima de violencia obstétrica durante su internación: «Sufrí burlas y maltrato desde el momento en que entré a la guardia». «No dejaron pasar al papá de mi hijo al momento del parto, no dejaron pasar ni siquiera a mi mamá para acompañarme. Yo supliqué, pedí, por favor, los dejaron pasar. Pero se burlaron de mí, me decían que estas cosas se hacían solas, que dónde había visto que podía entrar el papá de mi hijo, que eso no existía, que si me había gustado lo dulce que me aguanté lo amargo, cosas así. Y física, muchas», agregó.

Toda esta situación que tuvo que atravesar Damaris le produjo secuelas que todavía le afectan: «Tengo muchísimo el miedo de volver a ser mamá. Miedo de volver a entrar a un hospital, miedo de ver a una enfermera. Me costó mucha terapia volver a un hospital, poder ir al médico por estar enferma».