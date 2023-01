Choque fatal en Punta del Este: uno de los conductores dio positivo de alcoholemia y siguen investigando cómo fue el accidente

El análisis que la practicaron a Nicolás Rocca arrojó alcohol en sangre. En el siniestro vial murieron Micaela Trinidad, quien manejaba el otro auto, y María Josefina Ferrero. La fiscalía intenta reconstruir el hecho

5 de Enero de 2023

En el accidente estuvieron involucrados dos vehículos, en los que viajaban 9 argentinos (Marcelo Gallardo)

El análisis de alcoholemia que le practicaron a Nicolás Rocca arrojó resultado positivo, de acuerdo a fuentes policiales. Era quien manejaba el Volkswagen Nivus que chocó de frente con el Ford Ka que conducía Micaela Trinidad, que falleció en el accidente junto a María Josefina Ferrero. Tanto Rocca como los otros seis argentinos involucrados presentaron heridas de distinta gravedad en el siniestro vial que se registró este miércoles en el departamento de Maldonado, Uruguay, en cercanías de Punta del Este.

Mientras tanto, los investigadores y el fiscal Sebastián Robles continúan recabando datos para poder reconstruir el hecho y determinar cómo fue el choque fatal en el kilómetro 101 de la ruta 104, a la altura del Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA).

Según trascendió en medios locales, el nivel de alcohol era “bajo”, pero de todas formas en Uruguay está vigente la norma de alcohol cero al volante. Por otra parte, en el lugar donde ocurrió el choque el límite de velocidad es 45 kilómetros por hora y no está permitido sobrepasar vehículos.

Nicolás Rocca manejaba uno de los dos autos involucrados en el choque. Su test de alcoholemia dio positivo

La colisión frontal, ocurrida ayer poco antes de las 14, tuvo como protagonistas a dos vehículos livianos: en un Ford Ka se desplazaban cuatro mujeres y en un Volkswagen Nivus otros cinco pasajeros, todos ellos argentinos. Alertados por lo ocurrido, bomberos de San Carlos y de la Barra acudieron al lugar para asistir a los pasajeros que habían quedado atrapados dentro de los autos.

De acuerdo a lo que las fuentes policiales uruguayas señalaron a Infobae, Micaela Trinidad y María Josefina Ferrero fueron encontradas ya sin vida adentro del Ford Ka. De ese mismo vehículo lograron rescatar a Melanie Larraburu y Camila Palacios, que fueron trasladadas al Sanatorio Cantegril con politraumatismos graves. Según pudo averiguar este medio, Larraburu fue sometida a una intervención quirúrgica en una de sus piernas pero se encuentra fuera de peligro. En tanto, Palacios continúa en coma farmacológico y su estado es reservado.

Con respecto al Volkswagen Nivus, se informó que conducía Nicolás Rocca, quien sufrió politraumatismos y traumatismo cerrado de abdomen y también fue derivado al mismo sanatorio. Inicialmente, la policía uruguaya informó que junto con él viajaban Juan Pablo Sentero, Nazarena Sierra, Melina Antun y Luciano Strassera -ex pareja de Gianinna Maradona-, quienes en principio no habrían sufrido heridas de gravedad. Sin embargo, hoy por la mañana desde la Jefatura de Policía Caminera uruguaya le confirmaron a Infobae que Strassera no estaba entre los ocupantes del rodado y la herida se llama Josefina Elissondo.

Ante esta nueva versión, el propio Strassera confirmó que él no viajaba en ninguno de los dos vehículos que protagonizaron el choque frontal. “A todos los que se preocuparon, les cuento que yo no iba en ninguno de los dos autos. Ni fui parte del accidente. Sí mis amigas. Gracias”, publicó en sus redes sociales.

Micaela Trinidad y María Josefina Ferrero fallecieron tras el accidente

Por su parte, las familias de los argentinos accidentados comenzaron a llegar este jueves al país vecino para interiorizarse sobre la salud de los heridos. Fuentes del consulado argentino en Maldonado le dijeron a Infobae que se encuentran trabajando “con las nueve familias”.

“El consulado está trabajando con las nueve familias. Hoy seguimos trabajando. Empiezan a llegar familias. Hay que ver si la Justicia libera los cuerpos”, precisaron desde la sede diplomática.

El siniestro tuvo lugar en un sitio que suele presentar mucho tránsito, ya que desde allí se accede a José Ignacio, La Barra, Manantiales y El Chorro. Se estima que hay más de 100.000 argentinos ingresaron a Uruguay para pasar sus vacaciones.

Fuente: Infobae