Intentaron hackear las redes de Mercedes Sosa Soler: “No voy a publicar nada más del tema”

Las imágenes difundidas de lo que pasó el 1 de enero pasaron las 434 mil reproducciones. La joven mostró capturas del intento de ataque cibernético.

Mercedes Sosa Soler (22) reveló que sufrió ataques informáticos de parte de sujetos desconocidos, quienes intentaron robarle las claves de sus cuentas de redes sociales. La joven de 22 años fue demorada a la salida del local bailable Wika junto a su hermano Augusto (28) y difundió videos del procedimiento, donde dos mujeres policías la agarraron violentamente de los pelos para subirla a un móvil.

Sosa Soler agradeció a quienes compartieron sus publicaciones y ayudaron a visibilizar los videos. Sus redes sociales tienen bastante impacto: cuenta con 15,8 mil seguidores y las imágenes difundidas de lo que pasó el 1 de enero pasaron las 434 mil reproducciones.

Captura de pantalla de Mercedes, donde se aprecia que intentaron cambiarle su contraseña.

“Evidentemente esto no va a parar, están intentando hackearme el mail para hackearme mis redes sociales. Por lo tanto aviso que a partir de este momento no voy a publicar absolutamente nada más del tema“, expresó la joven a través de varias stories de Instagram.

Mercedes adjuntó una captura de pantalla donde se puede observar que alguien intentó realizar un cambio en su contraseña de correo electrónico, pero al tener activada la doble verificación no pudo conseguirlo.

“Pido justicia por todo el daño físico y psicológico que nos causaron. Esto no puede seguir pasando ni a mi, ni a mi hermano, ni a nadie más”, había publicado un día antes en su feed.

Investigaciones en curso

Mientras tanto, se llevan adelante dos investigaciones por lo ocurrido: una de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad y la otra de la Fiscalía de Instrucción a cargo de Jonathan Felsztyna. Se intenta determinar el accionar de los policías involucrados constituye un delito.

En este sentido, se intenta recabar todo el material probatorio posible.

El abogado querellante Pedro Vélez adelantó que pedirán las videograbaciones de los móviles policiales y que lo ocurrido fue una golpiza injustificada, donde incluso se privó de la respiración a los damnificados.

Por otra parte, el jefe de Policía, Ángel Agüero, señaló a la prensa que si bien su opinión no es concluyente (no voz ni voto en las investigaciones), de acuerdo a los videos, la forma de tratar a Mercedes no se condice con los protocolos de actuación para reducción y traslado de personas que enseñan en la Escuela de Cadetes.