Con fe y esperanza, los catamarqueños salieron a honrar a San Cayetano

Los fieles se congregaron este viernes en la zona sur de la Capital para honrar al Patrono del Pan y del Trabajo en una jornada marcada por la fe, la procesión y el tradicional encuentro comunitario

7/8/2026

La comunidad católica de Catamarca vivió este viernes las instancias finales de las celebraciones en honor a San Cayetano, Patrono del Pan y del Trabajo. Las actividades centrales se concentraron en la capilla dedicada al santo, ubicada en la intersección de las calles Tucumán y Gobernador Fortunato Rodríguez, en el sector sur de la Capital y bajo la jurisdicción de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús.

Foto: Gustavo Roldan.

El programa litúrgico comenzó a las 9:00 con la Santa Misa, seguida a las 10:30 por la ceremonia de bautismos. Concurrieron numerosos fieles para elevar sus peticiones y muestras de agradecimiento.

Foto: Gustavo Roldan.

Por la tarde, el momento central de la convocatoria tuvo lugar a las 17:00 con la tradicional procesión. La imagen del santo recorrió las arterias de la zona sur, transitando por las calles Tucumán, Gobernador Rodríguez, Vicario Segura, Santa Fe, Tucumán, para retornar finalmente a Gobernador Rodríguez.

Foto: Gustavo Roldan.

Al concluir el recorrido procesional, se ofició una nueva celebración eucarística que marcó el cierre formal de los actos litúrgicos previstos para la festividad de este año. Como broche de la jornada, a las 19:00 se compartió un chocolate comunitario, propiciando un espacio de encuentro y confraternidad entre los participantes tras las muestras de fe.