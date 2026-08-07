Catamarca firmó un acuerdo con el ministerio de Economía de la Nación para compensar deudas mutuas

La provincia suscribió un convenio en el marco del REOR junto al ministro Luis Caputo para compensar deudas y acreencias con el Estado nacional y fortalecer el equilibrio fiscal

7/8/2026

La provincia de Catamarca dio un paso significativo en materia de consolidación fiscal al suscribir un acuerdo con el ministerio de Economía de la Nación en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR), un mecanismo que permite compensar deudas y acreencias entre el Estado provincial y el nacional.

El convenio fue firmado junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y apunta a ordenar las cuentas públicas provinciales mediante la compensación de obligaciones mutuas, evitando así desembolsos de fondos y protegiendo el equilibrio presupuestario de Catamarca.

El REOR es un esquema mediante el cual las provincias y el Gobierno nacional pueden saldar compromisos recíprocos sin necesidad de transferencias monetarias directas, lo que representa una herramienta clave en contextos de ajuste fiscal y búsqueda de superávit en las distintas jurisdicciones del país.

Desde el Gobierno de Catamarca destacaron que este acuerdo constituye un paso fundamental para seguir cuidando los recursos públicos y fortalecer el desarrollo financiero de los catamarqueños, en línea con la política de responsabilidad fiscal que impulsa la administración provincial.

La firma de este tipo de convenios se enmarca en la estrategia del Gobierno nacional de avanzar en el ordenamiento de las finanzas entre el Estado central y las provincias, reduciendo los pasivos pendientes de resolución y aportando mayor previsibilidad a las cuentas públicas de ambas partes.