Confirmaron la detención del policía acusado de agredir a un colega y será trasladado al Penal de Miraflores

martes, 16 de diciembre de 2025

La situación procesal del oficial ayudante de la Policía de la Provincia, de apellido López, se complicó definitivamente en las últimas horas. La Justicia confirmó su detención y dispuso que sea trasladado al Penal de Miraflores, donde permanecerá alojado mientras se desarrolla la causa en su contra.

López había sido imputado e indagado por el delito de lesiones graves, en el marco de una investigación que encabeza la Fiscalía, tras un hecho de violencia ocurrido la semana pasada y que tuvo como víctima a otro policía, de apellido Nieto.

La indagatoria se llevó a cabo al mediodía en el edificio de la Fiscalía, a donde López fue trasladado desde el cuartel de bomberos, lugar en el que permanecía alojado desde el sábado por la noche. Acompañado por su abogado defensor, escuchó la imputación formal y el relato del hecho que se le atribuye. Finalizada la audiencia, fue fichado y prontuariado en la División Antecedentes.

De acuerdo a la acusación fiscal, el episodio ocurrió luego de una cena de camaradería entre ambos efectivos. Tras una discusión inicial, habrían acordado reencontrarse para “arreglar” sus diferencias. El encuentro se concretó en avenida Güemes Oeste, donde —según la investigación— López habría agredido violentamente a Nieto, causándole triple fractura de mandíbula y traumatismo de cráneo.

En cuanto al estado de salud de la víctima, se informó que continúa internado en un sanatorio privado de la Capital, bajo observación médica.

Con la detención ya confirmada y el traslado al Servicio Penitenciario Provincial, la causa sigue su curso mientras se aguardan nuevas medidas judiciales.