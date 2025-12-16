Murió un joven policía de Recreo tras chocar contra una columna

Brian Alfredo Orlando Falletto (28) circulaba en una motocicleta. Por las graves lesiones sufridas, el motociclista perdió la vida.

martes, 16 de diciembre de 2025

Un siniestro vial fatal enlutó a la fuerza policial en la tarde de ayer, en el departamento La Paz. Un joven oficial, que se encontraba de franco de servicio, perdió la vida tras impactar violentamente contra una columna de alumbrado.

Según informaron fuentes policiales, el trágico hecho se registró a las 19.30 en el kilómetro N° 970 de la Ruta Nacional N° 157, en la jurisdicción de la ciudad de Recreo.

La víctima fatal fue identificada como Brian Alfredo Orlando Falletto, de 28 años. El joven se desempeñaba como oficial ayudante y era numerario del Grupo GEA (Grupo Especial de Apoyo) de la Policía de la Provincia.

Aparentemente, el oficial circulaba en una motocicleta Gilera Smash 110 cc cuando, por causas que son materia de investigación, perdió el control del rodado.

La motocicleta salió de la calzada y terminó chocando brutalmente contra una columna de hierro del alumbrado público existente en la zona.

Tras el violento impacto, el joven policía perdió la vida en el acto a raíz de las gravísimas lesiones sufridas.

En el lugar trabajaron numerarios de la Comisaría Departamental Recreo para labrar las actuaciones de rigor, junto a peritos de la Dirección General de Criminalística.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial, que ordenó las medidas correspondientes para esclarecer la mecánica del siniestro.