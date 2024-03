Corpacci: “Estamos dispuestos a trabajar, respeten al Congreso, denos la oportunidad de opinar”

viernes, 15 de marzo de 2024

La senadora nacional por Catamarca, Lucía Corpacci, se refirió al rechazo del DNU por parte de la Cámara Alta, ayer en el Congreso de la Nación. En comunicación, apuntó que el DNU “era algo inconstitucional e imposible de aprobar”.

La legisladora nacional por Catamarca, hizo mención a la sesión de ayer: “Un decreto con 300 leyes a modificar, a derogar, más cuando se tiene que votar por ‘si o por no’ todo un paquete entero de normas sin poder debatir si se está a favor, o en desacuerdo, nunca existió”. En este sentido, dijo que por la naturaleza del decreto, al ser de necesidad y urgencia, siempre se plantearon temas específicos.

“No se puede pedir tamaña diversidad de asuntos porque es imposible, ya que se deben tratar ley por ley. Estamos dispuestos a trabajar, de hecho el Congreso estuvo abierto enero y febrero, no paró. Estamos dispuestos a trabajar, respeten al Congreso, denos la oportunidad de opinar y sigamos adelante, no perdamos más tiempo”, subrayó la legisladora.

Seguidamente, enfatizó que La Libertad Avanza pretende tratar este DNU como cualquier ley que se trata en el Congreso y “no es así, esto viola todas reglas de la democracia”. “Si quieren aprobar este paquete de normas envíen los 300 DNU y armen las Bicamerales que aún no se armaron. Esto tiene mala fe, porque saben que mientras las dos Cámaras no la rechacen el decreto seguirá vigente”, añadió.

Pacto de Mayo

Sobre este punto, Corpacci indicó que esta convocatoria lo que esconde es dilatar aún más el tratamiento del DNU, y para que el mismo siga vigente. Para la senadora, el presidente “amenaza” a los gobernadores de no convocarlos si no se aprueba el DNU.

“Creo que hay una actitud del presidente (Milei) y del vocero presidencial (Adorni) que es la de creer que son los dueños de la verdad absoluta, y la verdad absoluta no la tiene nadie. Y en política, como en la vida, si se quiere llegar a un objetivo se tiene que acordar, negociar. Pero si la actitud será siempre confrontar y castigar no estamos en una democracia, sino en una tiranía. Me preocupa el nivel de violencia y autoritarismo que tiene este Gobierno”, disparó.

Emergencia Económica

Sobre el proyecto que el Ejecutivo provincial enviará a la Legislatura, Corpacci manifestó que posiblemente todas las provincias declaren la emergencia económica. En esa misma línea, indicó que varias obras tuvieron que paralizar, además de los fondos específicos. “Por ejemplo, el FONID a Catamarca en el mes de enero le significó más de 300 millones de pesos, sumen a lo largo del año, y se van a dar cuenta de lo que impacta, solamente ese recorte económico”, lanzó la senadora.

“No hay para la obra pública, el fideicomiso se suspende, y son fondos que benefician a la gente. Se está castigando a la población, no al gobernador. Todas las provincias tienen serias dificultades, la ventaja de Catamarca es que no tiene deuda en dólares”, destacó.