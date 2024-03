Profesionales Autoconvocados se manifiestan en la entrada de Casa de Gobierno

viernes, 15 de marzo de 2024

En el día de hoy realizando su tercer pedido profesionales autoconvocados se manifestaron en la entrada de Casa de gobierno pidiendo una recomposición salarial para poder equiparar la inflación presente, a su vez se pidió la participación de estos en la reunión entre el gobierno y los gremios de trabajadores.

En el lugar se encontraban profesionales de distintas áreas, en su mayoría trabajadores del Cape los cuales atascaron las dos puestas de entrada para evitar la salidas repentinas.



El licenciado en trabajo social Maximiliano Giménez ha decidido ser porta voz y aseguró que se estipuló para este viernes 15 una presentación de un propuesta salarial al gobernador Raúl Jalil y a la ministra de trabajo; la idea principal de los profesionales es poder ser participes de esta reunión y poner en tela de juicio el presupuesto teniendo la posibilidad de poder dialogar en caso de no ser negociable.

“La idea es dialogar con los gremios, tratamos de comunicarnos con referentes de los gremios. Un día que se iban a reunir, nos cerraron las puertas del gremio, presentaron una propuesta pero no están escuchando a los trabajadores. En un inicio esto empezó como el reclamo de los profesionales por los aumentos que no vemos en el sueldo, se no están sumando los colegas administrativos ya que el aumento va a ser para todos, queremos saber si la realidad económica va a cambiar o no porque la realidad es que todos nos vemos afectado” afirma el licenciado.



Según se informa se ha realizado más de dos veces el pedido de audiencia con el gobernador pero no se ha tenido una respuesta positiva, por lo que el plan de los profesionales es continuar con el reclamo; “No nos sentimos representados por ninguno de los gremios y vamos a seguir con estas acciones hasta que nos escuchen y que tengan de base una propuesta realista para que el salario crezca para los trabajadores”.

En lo que respecta al trabajo realizado por los profesionales, algunos se están desarrollando en áreas sumamente decisivas por lo que es necesario su compromiso y presencia para que las políticas sociales puedan llevarse a cabo, en el caso de no haber respuesta se implementará un kit de emergencia.

Mira el video completo