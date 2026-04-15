Declararon las jubiladas que financiaron a Adorni y entregaron sus celulares a la Justicia

Aseguraron no tener vínculo directo con el jefe de Gabinete y apuntaron a intermediarios en la operación inmobiliaria investigada en Comodoro Py.

miércoles, 15 de abril de 2026

Las jubiladas Beatriz Viegas (72) y Claudia Sbabo (64) declararon este miércoles en los tribunales de Comodoro Py en el marco de la causa que investiga la compra de un departamento por parte del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y entregaron sus teléfonos celulares para que sean analizados por la Justicia.

Según fuentes judiciales, Viegas sostuvo que no conoce a Adorni y explicó que toda la operación fue manejada por su hijo, Pablo Martín Feijoo. Indicó además que solo vio al funcionario durante el acto de escrituración, en el que intervino la escribana Adriana Mónica Nechevenko.

En la misma línea, Sbabo afirmó que la venta fue gestionada por su hijastro, Leandro Miano, quien mantenía vínculos comerciales con el hijo de Viegas. También señaló que adquirió su parte del inmueble con ahorros propios y que percibe una jubilación cercana a los 350.000 pesos.

La causa gira en torno a la compra de un departamento en noviembre de 2025 por un valor declarado de 230.000 dólares. De acuerdo a lo informado por la escribana, las vendedoras financiaron a Adorni con 200.000 dólares sin intereses, suma que el funcionario deberá devolver en noviembre próximo.

El hijo de Viegas, señalado como uno de los organizadores de la operación, fue citado a declarar la semana próxima. En tanto, el abogado de Adorni, Matías Ledesma, había solicitado la postergación de estas testimoniales debido a su participación en el juicio de los cuadernos de las coimas.

En la investigación también declaró el exfutbolista Hugo Morales, quien aseguró haber vendido el inmueble por 200.000 dólares. Asimismo, otras testigos indicaron haber participado en operaciones de préstamo con garantía hipotecaria vinculadas a la misma escribana.

La causa está a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, quien aguarda respuestas a requerimientos realizados a distintos organismos públicos, luego de que el juez Ariel Lijo levantara el secreto fiscal y bancario de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti. Esta medida permitirá analizar en detalle sus movimientos financieros, ingresos y declaraciones patrimoniales.