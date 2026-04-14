UTA llevará adelante un paro por 48 horas en Catamarca por falta de pago de sueldos

El gremio del transporte notificó una medida de fuerza ante el incumplimiento salarial de varias empresas. Esperan que el pago se complete para evitar la suspensión del servicio.

martes, 14 de abril de 2026

El transporte público de Catamarca enfrenta horas decisivas. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció un paro de 48 horas ante la falta de pago de sueldos a trabajadores de distintas empresas, una situación que, según el gremio, ya superó los plazos legales.

El secretario general de la UTA, Juan Vergara, confirmó en Mensajes en la Radio (Radio El Esquiú 95.3) que la medida ya fue notificada y podría concretarse si no se regulariza la situación salarial. “Hemos notificado una medida de fuerza por 48 horas”, indicó y aclaró que la decisión responde al incumplimiento en el pago total de los haberes. De no resolverse la situación en el transcurso del día, comenzará a regir a partir de las 00.00 de este miércoles 15 de abril.

El reclamo se centra en que algunas empresas abonaron montos parciales en concepto de adelanto, pero no completaron el salario correspondiente. “Exigimos que sea el 100%”, remarcó el dirigente, quien además señaló que los plazos de pago ya están vencidos.

El conflicto se inscribe en un escenario más amplio de dificultades que atraviesa el sistema de transporte. Vergara describió habló de la fuerte caída en la cantidad de pasajeros que utilizan el servicio, incremento de costos y falta de actualización en los ingresos de las empresas. A esto se suma el impacto de la reducción de subsidios nacionales, que obliga a reconfigurar el esquema de financiamiento.

“Es preocupante la situación”, afirmó al advertir que algunas empresas podrían no sostener su funcionamiento. En ese sentido, no descartó cierres: “Es muy posible que pueda pasar”, sostuvo, en relación a la posibilidad de que firmas del sector dejen de operar.

El gremio también puso el foco en las consecuencias sociales del conflicto. Una eventual interrupción del servicio afectaría directamente a trabajadores y usuarios que dependen del colectivo para trasladarse diariamente. “Medida de fuerza no le conviene a nadie”, planteó Vergara, al tiempo que insistió en que el objetivo es evitar el paro mediante el cumplimiento de los pagos.

Mientras continúan las gestiones entre empresas, autoridades y el sindicato, el servicio se mantiene bajo incertidumbre. Desde la UTA señalaron que aguardarán hasta último momento para definir si la medida se concreta o se levanta en función de la respuesta empresarial.