Crimen de Ángel : dictan seis meses de prisión preventiva para la madre y el padrastro

El juez consideró que hubo violencia intencional y riesgos procesales; ambos están imputados por homicidio y seguirán detenidos mientras avanza la investigación.

martes, 14 de abril de 2026

El juez Alejandro Solís dictó seis meses de prisión preventiva para Mariela Altamirano y Michel González, acusados por el homicidio del niño Ángel López en la ciudad de Comodoro Rivadavia. La medida fue dispuesta durante la audiencia de control de detención, al considerar la existencia de riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

Tras más de dos horas de audiencia, el magistrado sostuvo que, con el grado de certeza requerido en esta instancia, los golpes que presentaba la víctima no fueron producto de un hecho accidental, y remarcó que el menor se encontraba bajo el cuidado de los imputados al momento de los hechos.

En este marco, González fue acusado por el delito de homicidio simple, mientras que Altamirano enfrenta cargos por homicidio agravado por el vínculo y por omisión, en su condición de madre.

El fiscal de la causa, Facundo Oribones, brindó declaraciones a la prensa luego de la audiencia y cuestionó un tramo de la testimonial presentada por la defensa, en la que se sostuvo que los 20 golpes en la cabeza del niño podrían ser compatibles con “coscorrones”. Además, indicó que se investiga si el padrastro practicaba artes marciales, un dato que podría resultar relevante para la causa.

“Tenemos el objetivo de culminar la investigación en estos seis meses de plazo que impuso el juez”, afirmó el fiscal.

Durante la audiencia, González declaró y aseguró junto a Altamirano ser “inocentes”, al tiempo que expresó que ambos quieren saber qué fue lo que ocurrió.

En el cierre de la jornada, Luis López, padre del niño, increpó a los acusados y los calificó de “asesinos” en medio de un clima de fuerte tensión.