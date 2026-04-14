Fiambalá descontará días de paro y reabre el debate por los sueldos del interior

El subsecretario de Gobierno, Luis Matorra, confirmó que se aplicarán descuentos a quienes no trabajaron durante las medidas de fuerza. También defendió la decisión como “de absoluta justicia” y planteó la necesidad de discutir la desigualdad salarial en los municipios del interior.

martes, 14 de abril de 2026

El municipio de Fiambalá aplicará descuentos salariales a los trabajadores que no prestaron servicios durante los cinco meses de medidas de fuerza. Así lo confirmó el subsecretario de Gobierno, Luis Matorra, en diálogo con Radio El Esquiú 95.3, donde defendió la decisión bajo el criterio de “día trabajado, día pagado” y la vinculó a una política que también impulsa el Gobierno provincial.

Matorra aseguró que la medida responde a una situación que el Ejecutivo local considera “desproporcionada”, al referirse al paro sostenido por un grupo reducido de empleados. “A partir del mes de febrero se les notificó que, de continuar esta medida absolutamente desproporcionada, se iban a empezar a aplicar descuentos”, explicó. Según precisó, se trata de menos de 20 trabajadores dentro de una planta que supera los 500 agentes.

El funcionario remarcó que el municipio continuó garantizando los servicios básicos gracias al personal que no adhirió a la protesta y a trabajadores becados. En ese marco, justificó la decisión de descontar los días no trabajados: “Si pagamos a quienes no trabajaron, el resto va a decir ‘no trabajamos si total se paga lo mismo’”. Y agregó: “Es una medida de absoluta justicia”.

El conflicto salarial, sin embargo, abre una discusión más amplia. Matorra advirtió que los sueldos en los municipios del interior de Catamarca rondan en promedio los 600 mil pesos, muy por debajo de los ingresos en la administración provincial o en la Capital. “Muchas veces nos sentimos fuera de la agenda cuando se habla de salarios”, sostuvo, y planteó la necesidad de avanzar hacia un esquema de “igual remuneración por igual tarea”.

El secretario de Gobierno también cuestionó la falta de respuesta de la Dirección de Inspección Laboral ante los pedidos de conciliación obligatoria realizados por el municipio durante el conflicto. “Nunca obtuvimos respuesta”, afirmó.

En paralelo, destacó que los fondos que surjan de los descuentos no tendrán un impacto significativo en las finanzas municipales, aunque anticipó que podrían destinarse al fondo de autoseguro que cubre contingencias laborales del personal.

Finalmente, insistió en que el debate estructural sobre los ingresos de los trabajadores del interior sigue pendiente y podría abordarse en una eventual reforma constitucional.

Información de pagos

Cronograma de acreditaciones

Jueves: pago a personal de planta, contratados y becados a través de cajeros automáticos.

Viernes: pago a becados y trabajadores de delegaciones del Norte Grande mediante operativos en territorio.