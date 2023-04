Dengue: “Este es un problema que hay que abordar durante todo el año”

El profesor en entomología dijo además que se trata de un mosquito sumamente plástico en cuanto a su capacidad de adaptación.

domingo, 9 de abril de 2023

El profesor de entomología de la Universidad Nacional de Córdoba, Andrés Visintin, se refirió al aumento de casos de dengue que afectan a gran parte del país y a la importancia de combatir al mosquito.



En ese sentido, en diálogo con Radio Valle Viejo, Visintin señaló que “el Aedes Aegypti es una especie de mosquito muy particular en cuanto a la capacidad que tiene de ser vector de varios virus, no solo de dengue, también zika, chikungunya, fiebre amarilla.

Pero es un mosquito sumamente plástico en cuanto a su capacidad de adaptación en distintos tipos de ambientes, a variabilidad en cuanto a condiciones de temperatura, siempre hablando de climas templados, subtropicales o tropicales. Digamos que su rango de distribución se va ampliando y lo vamos encontrando en ambientes donde antes no estaba.



”Su distribución en el país antes llegaba hasta el centro de la Argentina, hasta Córdoba, luego lo hemos detectado su presencia en otros sitios como a provincia de La Pampa y ahora lo encontramos inclusive en otros lugares de la Patagonia, un poco más al sur”, indicó.



En esa línea, agregó: “Estos mosquitos son diurnos, durante la noche no están activos, son otras especies de mosquitos los que nos zumban cerca del oído y nos molestan o nos pican durante la noche. En las épocas de más calor, durante el verano quizás estén más activos durante las horas más frescas del día, como a la mañana bien temprano y al atardecer, evitando las horas de más calor.



”A esta altura del año, con un clima más templado, están activos durante todo el día, es decir que en esta época del año podemos encontrar actividad de este insecto durante todo el día, al seguir el calor, favorece la actividad de los mosquitos”, afirmó.



En cuanto a cómo combatimos al mosquito, Visintin señaló: “Si vamos a ser serios y responsables, hay que combatirlos durante todo el año, no solamente en este momento donde tenemos las brasas en las manos. Digo por todos los casos de dengue que estamos sufriendo, y eso significa eliminar o destruir los sitios en donde estos mosquitos se reproducen, como recipientes artificiales preferentemente que acumulan agua, y allí es donde las hembras de estos mosquitos eligen estos sitios para depositar sus huevos y en donde se van a criar.



”Los huevos de estos mosquitos son el estado de resistencia de esta especie, porque cuando llega el frío los mosquitos adultos se mueren. Pero el embrión que quedó en el interior de los huevos interrumpe su desarrollo, queda en un estado latente, es decir el agua que podría haber dentro de una lata, por ejemplo, se seca y entonces ese huevo entra en estado de latencia y puede sobrepasar toda la época desfavorable del invierno y cuando llegue la próxima temporada favorable, cuando las temperaturas se eleven y comience a llover y el recipiente se llene de agua y cubra a esos huevos, el embrión reanuda su desarrollo y eclosiona”, detalló Visintin.



Además, subrayó que “este es un problema que hay que abordarlo durante todo el año, no solamente en este momento”. “Si nosotros no les proporcionáramos esos recipientes para que se críen, no tendríamos este problema”.



Sobre la fumigación, Visintin expresó que “no es una actividad preventiva”. “La Organización Mundial de la Salud ha aprobado el uso de ciertos químicos para hacer actividades de control de foco en este momento en donde hay casos de dengue y puntualmente en aquellos sitios alrededor de la vivienda de las personas que están sufriendo esta enfermedad, solamente en esos casos”.



“No deja de ser una sustancia tóxica que estamos arrojando al ambiente, entonces no es una actividad preventiva la fumigación, pero por supuesto que cuando hay casos de dengue, hay que cortar la transmisión y eliminar los mosquitos adultos, pero al cabo de una semana, de diez días, habrá nuevos mosquitos que van a estar produciéndose a partir de los que están en estado de larva en todos esos recipientes, es decir que el problema continúa”, aseguró.