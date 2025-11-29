Desbaratan una banda dedicada a entraderas en Córdoba: cuatro detenidos

La organización operaba en el sur provincial y planeaba un nuevo robo. Tres sospechosos fueron apresados en allanamientos recientes y un cuarto ya estaba detenido desde agosto.

sábado, 29 de noviembre de 2025

Una banda dedicada a cometer entraderas en la provincia de Córdoba fue desarticulada tras una investigación encabezada por la Fiscalía de Instrucción de Marcos Juárez, a cargo de Fernando Epelde. Como resultado del operativo, cuatro integrantes quedaron detenidos, y se comprobó que estaban preparando un nuevo hecho delictivo.

La pesquisa se inició el 12 de agosto de 2025, cuando los delincuentes ingresaron a una vivienda de la ciudad de Cruz Alta, donde residía un matrimonio y se encontraba de visita su hijo. Al enfrentarse con los ladrones, uno de ellos resultó herido y fue detenido en el mismo lugar, mientras que los demás lograron escapar.

A partir del trabajo de la Policía de la Departamental Marcos Juárez, se avanzó en la identificación del resto de los implicados. Uno de ellos ya había sido detenido y condenado en un juicio abreviado meses atrás.

Los tres sospechosos restantes fueron finalmente aprehendidos el 27 de noviembre, durante allanamientos simultáneos realizados en las localidades de Río Cuarto y Los Surgentes. Entre los elementos secuestrados, los investigadores detectaron indicios concretos de que la banda planeaba cometer una nueva entradera con similares características.

Las autoridades continúan analizando el material recolectado para determinar si el grupo podría estar vinculado a otros hechos ocurridos en la región.