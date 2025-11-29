Jornada sofocante: se esperan 38° y posibles tormentas por la tarde

El calor extremo dominará el día, pero hacia la tarde aumenta la probabilidad de tormentas, con un 50% de chances de precipitaciones.

sábado, 29 de noviembre de 2025

Para la jornada de hoy se prevé un clima agobiante, con una temperatura máxima estimada en 38 grados, lo que mantendrá la sensación térmica en valores muy elevados durante gran parte del día. Las autoridades meteorológicas recomiendan extremar los cuidados, mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol en las horas de mayor calor.

Hacia la tarde, el tiempo podría presentar un cambio: se espera un 50% de probabilidad de tormentas, lo que podría traer alivio momentáneo pero también generar actividad eléctrica y ráfagas de viento. Se sugiere a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones ante posibles cambios bruscos en las condiciones climáticas.