Seis presos se fugaron de una comisaría en Misiones y montan un operativo cerrojo en la frontera

Los reclusos escaparon por un boquete en el baño del calabozo. Uno fue recapturado y buscan a los otros seis con drones, canes y apoyo de la Policía de Brasil.

lunes, 1 de diciembre de 2025

Seis presos se fugaron este lunes a la madrugada de la comisaría de Bernardo de Irigoyen, en Misiones, lo que activó un amplio operativo cerrojo en la zona fronteriza con Brasil, con participación de drones, perros rastreadores y fuerzas tácticas.

La evasión fue descubierta por el personal de guardia, que encontró un boquete en la pared del baño del calabozo. Inicialmente se determinó que siete internos habían escapado, lo que motivó un despliegue inmediato para intentar localizarlos.

Los reclusos fueron identificados como Alejandro Ramos, Emanuel Krourluch, Daniel Simons, Agustín Morais, Jorge Ojeda, Darío Brítez y Juan José Ferreira Alvez, según fuentes oficiales Este último fue recapturado poco después en cercanías de la dependencia policial y quedó nuevamente bajo custodia.

Las autoridades confirmaron que los otros seis continúan prófugos. Debido a la cercanía con la frontera y la posibilidad de que hayan cruzado por pasos ilegales, se solicitó asistencia a la Policía de Brasil para reforzar los controles.

La Unidad Regional XII desplegó puntos de vigilancia en accesos, rastrillajes en zonas de monte y patrullajes coordinados, utilizando drones y canes para el seguimiento. En paralelo, la fiscalía de turno abrió una investigación para determinar si existió connivencia del personal que estaba de guardia al momento de la fuga.