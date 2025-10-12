Detienen en Córdoba a un hombre por asesinar a su madre a puñaladas

La víctima recibió 34 heridas y el agresor, que convivía con ella, estaba bajo tratamiento psiquiátrico por esquizofrenia.

Un hombre fue detenido en Villa María, Córdoba, acusado de asesinar a su madre de 34 puñaladas. Las primeras investigaciones indican que el imputado, Carlos Daniel Gómez, de 38 años, convivía con la víctima y se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico por esquizofrenia.

El hecho ocurrió el jueves por la tarde-noche en una vivienda de la calle Periodistas Argentinos, barrio Lamadrid. La policía fue alertada por el yerno de la víctima, identificada como Mónica Viviana Salguero, de 62 años, tras encontrar el cuerpo.

La Fiscalía de Instrucción del Tercer turno de Villa María, a cargo de René Bosio, imputó a Gómez por homicidio doblemente agravado por vínculo y por mediar violencia de género.

El informe preliminar de la autopsia reveló que Salguero presentaba aproximadamente 34 heridas punzocortantes de unos cuatro centímetros de profundidad promedio, distribuidas en distintas partes del cuerpo. Entre las lesiones más graves se destacan dos heridas penetrantes en tórax y pulmón, además de una lesión que afectó pulmón y corazón, provocando hematoma torácico extenso y shock hipovolémico, que determinaron la causa de la muerte.

Durante las pericias en la vivienda se secuestraron un cuchillo tipo “tramontina” manchado de sangre, utilizado como arma homicida, y otro cuchillo que habría empleado la víctima para intentar defenderse.

La investigación incluyó relevamiento de cámaras públicas y privadas, encuestas vecinales e identificación de testigos y familiares, quienes fueron trasladados a la Unidad Judicial para prestar declaración testimonial.

Las autoridades destacaron la celeridad y minuciosidad de la investigación, que permitió la pronta detención del acusado.

