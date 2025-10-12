Milei celebró el auxilio de EEUU y elogió a Luis Caputo como “el mejor ministro de Economía de la historia”

El presidente argentino se mostró exultante tras el anuncio del swap por USD 20.000 millones y destacó la labor del ministro Caputo en la gestión del acuerdo con Washington.

jueves, 9 de octubre de 2025

Tras el anuncio del swap de USD 20.000 millones por parte del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, el presidente Javier Milei celebró el respaldo norteamericano y colmó de elogios al ministro de Economía Luis Caputo, a quien calificó como “el mejor ministro de economía de toda la historia argentina”.

Milei publicó en redes sociales fotografías junto a Caputo y agradeció al funcionario estadounidense y al presidente Donald Trump por su “visión y liderazgo contundente”. Además, destacó la construcción de un “hemisferio de libertad económica y prosperidad” y la intención de brindar más oportunidades a los argentinos.

Por su parte, Bessent señaló que la intervención consistió en la compra de pesos argentinos, reafirmó que las bandas cambiarias siguen siendo adecuadas y destacó los avances de Argentina en materia de reformas estructurales, exportaciones y reservas de divisas. También manifestó su apoyo a la gestión de Milei para la segunda mitad de su mandato y subrayó la importancia estratégica de una Argentina fuerte y estable para la región.