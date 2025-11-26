Detuvieron a un sujeto por acosar a dos niñas en la plaza de La Alameda

Las pequeñas víctimas tienen 11 y 12 años. Según la denuncia, avisaron a sus madres sobre el hecho y llamaron a la policía.

martes, 25 de noviembre de 2025

En los primeros minutos de la madrugada de ayer las progenitoras de dos niñas de 11 y 12 años, que disfrutaban de una salida de esparcimiento en el Paseo General Navarro llamaron a la policía cuando sus hijas les dijeron asustadas que un sujeto desconocido las estaba acosando.

Fuentes policiales informaron que tras el llamado al 911 el móvil de la comisaría quinta se dirigió a La Alameda, más precisamente al sector de los juegos. En el lugar los alertó agitada una mujer quién les manifestó que sus hijas habían llegado asustadas a donde ella estaba junto a una amiga tomando mate, y les dijeron que un hombre al que no conocen les estaba diciendo “cosas” y las “acosaba”.

La mujer le señaló a los policías al acosador de las niñas, quien al ver a los policías intentó marcharse.

Sin embargo, los efectivos lo retuvieron y luego de identificarlo, lo trasladaron a la comisaría quinta.

Mientras las mujeres se dirigían a la Unidad Judicial por sus propios medios a realizar la denuncia correspondiente, desde la policía de informó a la fiscalía en turno sobre la aprehensión del sujeto de 28 años.

Con un arma

Por otra parte, a la 1.40 de la madrugada por solicitud del SAE-911, personal de la comisaría Séptima llegaron hasta calle Yuntasuma, entre Antofalla y Balcozna.

Al descender de la patrulla, los uniformados arrestaron a un joven de apellido Santillán (26), quien habría amenazado a transeúntes con un cuchillo.

Finalmente, el arma blanca quedó en calidad de secuestro y el presunto autor del hecho fue trasladado a la Seccional que por jurísdicción correspondiente, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte.