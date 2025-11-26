Milei recibió al canciller de Israel y crece la expectativa por el traslado de la embajada a Jerusalén

El presidente mantuvo un encuentro con Gideon Sa’ar en Casa Rosada y el Gobierno confirmó que avanzan los preparativos para una nueva visita a Israel con foco en el cambio de sede diplomática.

martes, 25 de noviembre de 2025

El presidente Javier Milei recibió este martes en la Casa Rosada al ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Israel, Gideon Sa’ar, acompañado por el embajador israelí en la Argentina, Eyal Sela. De la reunión también participaron Amir Ofek, director general adjunto para Latinoamérica y el Caribe, y Itai Bardov, jefe de Gabinete de Política Exterior.

Por parte del Gobierno argentino estuvieron presentes el canciller Pablo Quirno y el embajador en Israel, Axel Wahnish.

Sa’ar arribó al país procedente de Asunción junto a una comitiva de empresarios de Medio Oriente, en el marco de una agenda regional que incluye reuniones políticas y actividades institucionales. Antes del encuentro con Milei, el canciller israelí visitó el Palacio San Martín, donde fue recibido por Quirno.

Durante ese encuentro, el canciller argentino destacó el crecimiento del 5,2% de la economía y aseguró que “la Argentina está demostrando que un programa de ajuste puede generar expansión”, en referencia al modelo económico impulsado por el Gobierno.

Quirno confirmó además que en febrero realizará un viaje a Israel para profundizar la relación bilateral y anunció que ya se prepara una nueva visita del presidente Milei a ese país, con el objetivo de avanzar en el traslado de la Embajada argentina a Jerusalén, una decisión que la gestión libertaria ha reivindicado desde la campaña.

Por su parte, Gideon Sa’ar tiene previsto disertar en el evento por el 90° aniversario de la DAIA y asistir al concierto programado para este miércoles a las 20 en el Teatro Colón.