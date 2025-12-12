Durante la jornada de hoy, las empresas de colectivo brindarán servicio reducido

viernes, 12 de diciembre de 2025

El Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte informó en la tarde de ayer que, pese a la medida gremial dispuesta por la Unión Tranviaria Automotor (UTA), los trabajadores de las empresas de transporte urbano de pasajeros GM, La Rubí, Cooperativa San Fernando y El Nene y 25 de Agosto prestarán servicio reducido durante la jornada de hoy.

El resto de las empresas mantiene la adhesión a la medida de fuerza.

Desde el Ministerio señalaron que “se realiza un seguimiento permanente de la situación, con el objetivo de garantizar la prestación del servicio y avanzar en la normalización total durante las próximas horas”.

En idéntico sentido solicitaron a los usuarios mantenerse informados a través de los canales oficiales ante cualquier actualización.

Vale recordar que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional Catamarca-La Rioja, solicitó a la Dirección de Inspección Laboral (DIL) que se les solicite a las empresas que cumplan con la Ley, abonando a sus trabajadores el sueldo correspondiente al mes de noviembre 2025, cuyos plazos de pago se encuentran totalmente vencidos.

Desde la UTA, Juan Vergara, secretario general, señaló a este diario que “Mañana -por hoy, las empresas van a salir como fin de semana los trabajadores que han percibido los haberes, obviamente que siempre está el compromiso de que se pueda dar una solución para los compañeros que faltan percibir sus haberes”.