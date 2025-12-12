El joven acusado de apuñalar a la docente podría recuperar la libertad

En el caso de que la fiscal Miranda no solicite una prórroga, Axel Castro (22) podría recuperar la libertad.

viernes, 12 de diciembre de 2025

Hoy se cumple el plazo para que se lleve a cabo la audiencia de prisión preventiva, la que según informaron desde los juzgados no fue solicitada hasta ayer por la fiscal Jésica Miranda.

Axel Castro se encuentra detenido desde el pasado 27 de noviembre a disposición de la fiscal Jésica Miranda, quien lo indagó e imputó por el delito de homicidio criminis causa en grado tentativa. El pasado 1 de diciembre ante el juez Marcelo Sago la fiscal solicitó que se le confirme la detención y fue enviado al penal. En la audiencia, el juez de Control de Garantías N° 4 señaló que la representante del Ministerio Público Fiscal contaba con diez días para solicitar la prisión preventiva, medida que de ser declarada admisible por el magistrado, Castro esperaría el juicio tras las rejas.

Ayer, este diario le consultó a la fiscal de la causa sobre dicha audiencia, y respondió que no se había realizado hasta el momento, sin manifestar si solicitaría o no la audiencia pese al cumplimiento de los plazos, indicando que: “Estaba apurada porque tenía otra audiencia”.

Ante la escueta respuesta de la representante de los intereses de la sociedad y ante la posibilidad de que el imputado pudiera recuperar la libertad en caso de que la fiscal no pida la audiencia o solicite una prórroga para la realización de la misma, se consulta con fuentes de los juzgados de control de garantías, quienes informaron que la fiscal no había “solicitado la audiencia” hasta el mediodía de ayer.

¿Libertad?

Hoy se cumplen los diez días para el pedido de la prisión preventiva y, en caso de que la fiscal no solicite una prórroga -situación que hasta ayer no habría ocurrido- el acusado de haber intentado dar muerte a la docente Luisiana Marisel Vega, apuñalándola en más de seis oportunidades en un intento de robarle sus pertenencias, Axel Castro (22) años podría recuperar la libertad, o que significaría que el autor de otro violento y grave hecho de inseguridad, tal como sucedió el martes con la liberación por “falta de antecedentes” de Juan Manuel González Luján, salga otra vez a la calle.