Becas Progresar: el Gobierno confirmó el calendario de pagos de diciembre

Anses depositará la cuota de noviembre, con montos que van desde $18.000 hasta $40.000 según la línea del programa. Los pagos se realizarán según la terminación de tu DNI.

viernes, 12 de diciembre de 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), en coordinación con el Ministerio de Capital Humano, confirmó el calendario de pagos de las Becas Progresar correspondiente a diciembre de 2025. En esta liquidación se depositará la cuota de noviembre, ya que el programa abona a mes vencido.

Las Becas Progresar buscan garantizar el derecho a la educación y acompañar a los estudiantes a través de sus tres líneas principales: Progresar Obligatorio, Progresar Superior y Progresar Trabajo.

Montos vigentes

Progresar Obligatorio: desde $18.000 mensuales

Progresar Superior: hasta $35.000 mensuales

Progresar Trabajo: hasta $40.000 mensuales

En los niveles Obligatorio y Superior, durante el primer año de participación se aplica una retención del 20%, que se libera una vez aprobadas las certificaciones académicas.

Fechas de cobro

15 de diciembre: DNI terminados en 0 y 1

16 de diciembre: DNI terminados en 2 y 3

17 de diciembre: DNI terminados en 4 y 5

18 de diciembre: DNI terminados en 6 y 7

19 de diciembre: DNI terminados en 8 y 9

Cabe mencionar que los montos se depositan directamente en las cuentas bancarias habilitadas.

Aclaración importante

No todos los beneficiarios recibirán acreditación este mes: quienes ya percibieron la totalidad de las cuotas correspondientes al ciclo lectivo 2025 no tendrán pago asignado en diciembre.