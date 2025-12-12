Aberrante hecho en Catamarca: un sujeto fue detenido por presunto abuso de menores

Vecinos intentaron lincharlo. En el allanamiento encontraron videos, fotos, prendas y hasta peluches vinculados a los presuntos abusos. La Justicia ya ordenó cámaras Gesell y no descartan más víctimas.

viernes, 12 de diciembre de 2025

Un hecho estremecedor sacudió a un barrio catamarqueño. Un hombre fue detenido el jueves por la noche acusado de abusar de niños, niñas y adolescentes a cambio de dinero. La tensión escaló a tal punto que un grupo de vecinos intentó lincharlo en plena calle, hasta que la Policía intervino y logró rescatarlo para ponerlo a disposición de la Justicia.

Según pudo saber este medio, durante los procedimientos realizados en su domicilio se secuestró el celular del sospechoso, donde los investigadores hallaron una enorme cantidad de videos e imágenes de contenido sexual en los que aparecen las presuntas víctimas. El material reforzó las sospechas y abrió la posibilidad de que existan más casos aún no denunciados.

Además del teléfono, la Justicia incautó prendas de vestir y varios peluches que coincidirían con los que aparecen en las grabaciones. Todo el contenido quedó bajo análisis de los peritos.

El fiscal a cargo de la causa ya ordenó que dos niñas pasen por Cámara Gesell, luego de que sus familias presentaran denuncias formales. Con el volumen de material encontrado, no descartan que en las próximas horas surjan nuevos testimonios y se amplíe la investigación.

El caso sigue en pleno desarrollo y mantiene en shock a todo un barrio, mientras la Justicia avanza para determinar el alcance de los hechos y la cantidad de victimas que podrían haber sido captadas por el acusado.