SAE 911: Resumen de los procedimientos de la Policia durante la semana

La cabo Soledad Romero informó sobre los procedimientos más relevantes coordinados por el SAE 911, que incluyeron un arresto por infracción al Código de Faltas, la recuperación de una motocicleta robada y la aprehensión de una joven por agredir a su hermana.

viernes, 12 de diciembre de 2025

En un nuevo informe brindado desde Jefatura, la cabo Soledad Romero detalló las intervenciones más importantes realizadas por la Policía de la Provincia a través del SAE 911 durante la última semana, marcadas por un intenso operativo preventivo.

En primer lugar, Romero informó que efectivos de la Comisaría Novena, en el Valle de San Antonio Sur, arrestaron a un hombre de 29 años, quien habría infringido lo establecido en el Código de Faltas de la Provincia.

En otro procedimiento, personal de la División de Investigaciones logró recuperar una motocicleta 110 cc que había sido robada. El operativo se realizó en cercanías del Parque de los Niños, donde además fue aprehendido el supuesto autor del ilícito, un hombre de 41 años, luego puesto a disposición de la Justicia.

Por último, la cabo informó que durante esta mañana efectivos de la Comisaría Décima Tercera, en el Barrio 117 Viviendas, aprehendieron a una joven de 22 años acusada de agredir físicamente a su hermana de 30 años. La agresora también fue puesta a disposición de la Justicia.

Romero recordó a la comunidad que ante cualquier emergencia deben comunicarse al 911. Además, destacó la importancia de las líneas específicas: 144, para casos de violencia de género, y 135, destinada a contención emocional.