Escándalo en Camerún: doble lista de convocados y la acusación contra Eto’o por bajar a un jugador

La Federación Camerunesa atraviesa un caos institucional tras la eliminación del Mundial 2026: dos entrenadores, dos listas de convocados y una grave acusación contra Samuel Eto’o por supuestamente excluir a Vincent Aboubakar para proteger su récord de goles.

jueves, 11 de diciembre de 2025

La Federación Camerunesa de Fútbol vive horas críticas tras una serie de escándalos que sacudieron al seleccionado nacional, entre ellos, la aparición de dos listas diferentes de convocados y una denuncia que involucra directamente a su presidente, el exdelantero Samuel Eto’o.

El conflicto estalló luego de que Camerún quedara afuera del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. La eliminación derivó en la salida del director técnico Marc Brys.

Sin embargo, lejos de aceptar su despido, Brys presentó su propia lista de jugadores convocados, argumentando que nunca fue notificado oficialmente de su destitución. Paralelamente, Eto’o designó de urgencia a David Pagou —un reconocido entrenador del fútbol local— para reemplazarlo y asumir la conducción del equipo.

Esto generó un escenario inédito: Camerún pasó a tener dos entrenadores y dos listas de convocados, profundizando la crisis institucional y dejando en evidencia el descontrol interno.

A este conflicto se sumó una acusación aún más grave: la supuesta decisión de Eto’o de excluir de la lista al delantero y capitán Vincent Aboubakar para evitar que supere su récord de goles con la selección. El exartillero del Barcelona y del Inter anotó 56 tantos con su país, mientras que Aboubakar, de 33 años, ya suma 45.

El rumor sobre esta maniobra desató una ola de críticas y puso en el centro de la escena al presidente de la Federación, considerado uno de los mejores futbolistas africanos de la historia, pero hoy cuestionado por su rol dirigencial.

La situación sigue abierta y se espera que en los próximos días la Federación Camerunesa brinde una explicación oficial ante una crisis que ya tomó dimensión internacional.