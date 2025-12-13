El deshollinador de Mary Poppins cumple 100 años

El actor y comediante que brilló en Mary Poppins y Chitty Chitty Bang Bang celebra su centenario convertido en un ícono eterno del espectáculo.

sábado, 13 de diciembre de 2025

Hoy, Dick Van Dyke se vuelve centenario: el legendario artista cumple un siglo de vida. El actor que coprotagonizó Mary Poppins con Julie Andrews y Chitty Chitty Bang Bang tiene todo listo para su gran festejo.

Richard Wayne Van Dyke nació el 13 de diciembre de 1925 en West Plains, Misuri, Estados Unidos. Antes de ser actor y comediante, también fue maestro de escuela dominical en una iglesia presbiteriana, donde ministraba todos los domingos.

Su enorme sonrisa y su gran estatura lució tanto en cine como en televisión, donde su programa “El show de Dick Van Dyke” se convirtió en uno de los más reconocidos de la historia.

Junto a Mary Tyler Moore estuvo al frente del programa de 1961 a 1966, una comedia en la que interpretaba a un guionista de comedia, Rob Petrie. El mismísimo Carl Reiner creó el programa y quería ser el protagonista, pero la cadena CBS insistió en que hiciera un casting, y Reiner eligió a Van Dyke. Reiner se quedó con un papel secundario (Alan Brady), y una jovencísima Mary Tyler Moore, de 24 años, interpretó a la esposa de Rob, Laura. Cuando empezó el programa, Dick estaba enamorado en la vida real de Mary Tyler Moore.

Van Dyke ganó tres premios Emmy como actor principal destacado en una serie de comedia, y la serie recibió cuatro premios Emmy como serie de comedia destacada.

En el medio, en 1964 Van Dyke estrenó Mary Poppins, junto a Julie Andrews. El encarnó dos papeles en la película de Walt Disney. Era Bert, el deshollinador, y también interpretaba al presidente del banco, el Sr. Dawes Senior. Su intento de imitar el acento cockney en Mary Poppins es tan notorio que el «acento de Dick Van Dyke» es un término coloquial aceptado para referirse al intento fallido de un estadounidense de imitar cualquier acento británico.

De todas maneras, Van Dyke asegura que su papel más memorable fue precisamente el de Bert.

Y no es que le hayan faltado roles protagónicos. Otro de sus grandes éxitos en el cine fue Chitty Chitty Bang Bang (1968), donde era el hijo de Lionel Jeffries, pese a que Jeffries era en realidad seis meses menor que él…

Pero no todo fue alegría en su vida. Con su primera esposa, Marjorie Ann Terrell, se casó en 1948, a los 22 años, en el programa de radio Los novios, porque el programa les pagaba los anillos de boda, la luna de miel y los electrodomésticos. Después de la boda, los Van Dyke quedaron tan pobres que tuvieron que vivir en su coche durante un tiempo.

Como hechos difíciles de vida personal, Van Dyke se reconoció adicto al alcohol, que superó en la década de 1970. Fue un fumador empedernido durante cincuenta años, llegando a fumar hasta dos paquetes de cigarrillos al día. Finalmente logró dejarlo usando chicles y parches. Afirmaba que dejar de fumar era mucho más difícil que dejar de beber.

Y fue rescatado de su Jaguar, mientras éste se incendiaba en la autopista Ventura de Los Ángeles, California, en agosto de 2013.

Aunque fue muy elogiado por su baile en Mary Poppins y Chitty Chitty Bang Bang, él nunca recibió formación como bailarín y no empezó a bailar hasta llegar a sus treinta años.

Se alistó como piloto en el Cuerpo Aéreo del Ejército durante la Segunda Guerra Mundial, pero inicialmente no logró el puesto por no cumplir con el requisito de peso (era muy delgado). Intentó alistarse tres veces, y apenas logró servir como locutor de radio durante la guerra y no abandonó los Estados Unidos.

Su inspiración cómica fue Stan Laurel. Dice que lo encontró buscando su nombre en la guía telefónica de Santa Mónica, California, donde vivía Laurel, el Flaco de El gordo y el Flaco. Lo llamó y Laurel lo invitó a su casa. Se hicieron amigos y cuando Laurel falleció, Van Dyke pronunció su discurso de despedida en el funeral.

Era 1965, y una eminencia de la comedia despedía a otra.

Tiene dos hijos, dos hijas, nietos y bisnietos, y hace poco publicó un libro con “reglas” para llegar a los cien años.