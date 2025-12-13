Chocaron tres micros con hinchas de Estudiantes rumbo a Santiago del Estero: tres heridos

El accidente ocurrió de madrugada sobre la Ruta Nacional 8, a la altura de Solís. Los heridos fueron trasladados de manera preventiva a centros de salud y se encuentran fuera de peligro.

sábado, 13 de diciembre de 2025

Un accidente vial se registró en la madrugada de este sábado cuando tres colectivos que transportaban hinchas de Estudiantes de La Plata chocaron entre sí mientras se dirigían hacia la provincia de Santiago del Estero, donde el equipo dirigido por Eduardo Domínguez disputará esta noche la final del Torneo Clausura ante Racing.

El hecho ocurrió sobre la Ruta Nacional 8, a la altura de Solís, en cercanías del partido de San Antonio de Areco. Como consecuencia del impacto, tres personas resultaron heridas y fueron derivadas de manera preventiva a distintos centros de salud, donde se constató que ninguna presenta lesiones de gravedad.

Según informaron fuentes policiales, los lesionados fueron trasladados al Hospital de Pilar para su evaluación médica, mientras que el resto de los pasajeros se encuentra en buen estado de salud.

La causa quedó caratulada como “lesiones culposas” y es investigada por las autoridades correspondientes.

Tras el episodio, el Club Estudiantes de La Plata emitió un comunicado oficial a través de la red social X, en el que confirmó lo sucedido y llevó tranquilidad a los familiares y allegados de los hinchas.

“La situación se encuentra bajo control y el Club continuará brindando información por los canales oficiales ante cualquier novedad”, señalaron desde la institución.

Asimismo, se indicó que la delegación reanudará el viaje una vez que regresen las personas derivadas y arriben nuevas unidades para continuar el trayecto de manera segura.