Racing y Estudiantes se enfrentan hoy en Santiago del Estero por la final del Torneo Clausura

Desde las 21, Racing y Estudiantes de La Plata jugarán la gran final del Torneo Clausura en el Estadio Madre de Ciudades. El partido será televisado por ESPN Premium y TNT Sports.

sábado, 13 de diciembre de 2025

Racing y Estudiantes de La Plata se enfrentarán este sábado en la gran final del Torneo Clausura, en un trascendental encuentro que definirá al nuevo campeón del fútbol argentino. El partido comenzará a las 21 y se disputará en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, con transmisión de ESPN Premium y TNT Sports.

El árbitro designado para el encuentro es Nicolás Ramírez, mientras que Héctor Paletta estará a cargo del VAR.

Racing, dirigido por Gustavo Costas, accedió a la final tras un exigente recorrido en los playoffs. En los octavos de final venció 3-2 a River como local en un partido vibrante. Luego, en los cuartos de final ante Tigre, necesitó de la actuación decisiva de su arquero Facundo Cambeses en la definición por penales. En semifinales, la “Academia” dio el golpe al imponerse 1-0 frente a Boca en La Bombonera.

En la fase regular, Racing había finalizado tercero en la Zona A con 25 puntos, por detrás de Unión de Santa Fe y Boca.

Estudiantes, por su parte, es conducido por Eduardo Domínguez y tuvo una fase regular discreta, en la que terminó octavo en la Zona A con 21 unidades. Sin embargo, en los encuentros de eliminación directa mostró una versión muy sólida: derrotó 1-0 a Rosario Central, Central Córdoba de Santiago del Estero y Gimnasia y Esgrima de La Plata para meterse en la final.

En caso de consagrarse campeón, Racing obtendría su 19° título de Liga, sumándose a los logrados en 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1921, 1925, 1949, 1950, 1951, 1958, 1961, 1966, 2001, 2014 y 2019.

Estudiantes, en tanto, buscará su séptima Liga, tras las conquistas de 1913, 1967, 1982, 1983, 2006 y 2010. Cabe aclarar que, si bien el “Pincha” ganó la Copa de la Liga 2024 con un formato similar al actual Torneo Clausura, la AFA contabiliza ese logro como copa y no como título de Liga.

El único antecedente entre Racing y Estudiantes en una final se remonta al Torneo Metropolitano de 1967, cuando el conjunto platense se impuso por 3-0.