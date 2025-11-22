El dólar cerró la semana en alza y subió a $1.450

El dólar oficial volvió a subir y cerró en $1.450 para la venta en Banco Nación. El blue quedó por debajo del oficial y bajó 0,35%. También avanzaron el MEP y el CCL.

jueves, 20 de noviembre de 2025

El dólar oficial cerró este jueves en $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en la cotización del Banco Nación, lo que representa un incremento de $20 respecto del cierre previo.

En la víspera del feriado por el Día de la Soberanía, que se trasladó al viernes, la divisa estadounidense volvió a recalentarse tras haber alcanzado su valor más bajo desde mediados de octubre. En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre $1.440 y $1.450, con un máximo de $1.470.

Por su parte, el dólar blue operó esta tarde en $1.405 para la compra y $1.425 para la venta, quedando por debajo de la cotización oficial y registrando una baja del 0,35% respecto de su último precio.

En el segmento mayorista, el dólar se mantuvo estable en $1.405, a poco más de $100 del techo cambiario, hoy ubicado en $1.505,98.

Los dólares financieros también cerraron con subas:

El MEP avanzó 0,78% hasta $1.452,3.

El CCL (Contado con Liquidación) aumentó 0,83% y cerró en $1.486,7.

En tanto, las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaron el miércoles en US$40.772 millones.