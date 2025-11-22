Por la mejora del precio internacional, las exportaciones de carne subieron casi 40%

Aunque los embarques bajaron en octubre, el aumento del precio internacional impulsó los ingresos por exportaciones de carne, que crecieron casi 40% interanual.

jueves, 20 de noviembre de 2025

Las exportaciones de carne volvieron a mostrar un fuerte impulso en octubre, impulsadas por la mejora del precio internacional. Según un informe del Consorcio de Exportadores de Carnes (ABC), aunque los embarques cayeron 4,5% respecto del mismo mes del año pasado, los ingresos alcanzaron USD 386,5 millones, lo que significó una suba interanual del 38,3%.

En octubre se exportaron 66.600 toneladas peso producto. Así, aunque el volumen se ubica por debajo del registrado en 2024, el valor se mantiene muy por encima debido al incremento de los precios internacionales.

El valor promedio de exportación en octubre se ubicó en USD 5.806 por tonelada, un 0,6% más que en septiembre y 44,8% por encima de igual mes del año pasado, cuando rondaba los USD 4.011.

En el acumulado de los primeros diez meses del año, los despachos retrocedieron 8,5%, totalizando 588.800 toneladas. Sin embargo, los ingresos crecieron 26,3%, alcanzando USD 3.155,1 millones.

“En los últimos años se observa una persistente tendencia a la baja de los precios desde mayo de 2022 en adelante, que se ha revertido parcialmente desde mediados del segundo trimestre de 2025. Los USD 5.806 promedio por tonelada obtenidos en octubre siguen siendo unos USD 495 por debajo del máximo registrado en abril de 2022”, indicó el consorcio exportador.

Comparado con septiembre, las exportaciones también mostraron una baja: retrocedieron 7,4% tanto en volumen como en valor.

China continúa siendo el principal destino de la carne argentina. En octubre, se enviaron al gigante asiático unas 17.000 toneladas de carne con hueso y huesos bovinos producto de la despostada, por USD 35,7 millones, y aproximadamente 31.400 toneladas de carne bovina deshuesada, por USD 163,9 millones.

En total, China representó el 72,8% de los volúmenes exportados en octubre y el 70% del acumulado entre enero y octubre. El precio promedio de las ventas de carne sin hueso al mercado chino se ubicó en USD 5.220 por tonelada.