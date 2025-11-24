Madrugada fatal en La Paz: un conductor murió al quedar atrapado tras un fuerte choque contra un camión

El hecho ocurrió en las primeras horas de este viernes. La víctima tenía 73 años.

viernes, 21 de noviembre de 2025

Hoy, a las 02:00, numerarios de la Comisaría Departamental Recreo conjuntamente con sus pares del Grupo Especial de Apoyo (GEA), se constituyeron en la Ruta Nacional N° 157, a la altura del Kilómetro N° 962, de esa Ciudad del Departamento La Paz, donde se produjo un siniestro vial fatal.

Juan Manuel Rojas (73), circulaba en un automóvil Volkswagen Gol Trend, dominio AC737IB, y por causas que se investigan, colisionó con un camión Ford 1517, dominio RFR-010, que transportaba un tractor con una rastra, conducido por Samuel Exequiel Gilli (35), en compañía de Miguel Ángel Gilli (65).

Producto del siniestro, el automovilista quedó atrapado entre los hierros retorcidos del vehículo y a raíz de las graves lesiones sufridas, perdió la vida en el acto, por lo que en el lugar trabajó personal de Bomberos Voluntarios de Recreo y Peritos de la División Criminalística de esa Ciudad, bajo las directivas de la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial, desde donde se impartieron las medidas a cumplimentar.