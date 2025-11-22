Temporal y tragedia en Santiago del Estero: una joven murió al caer un árbol sobre su moto

La adolescente de 16 años murió luego de que un árbol cayera sobre la moto en la que viajaba con su novio. Él resultó ileso.

viernes, 21 de noviembre de 2025

Una adolescente de 16 años falleció en la madrugada de este viernes como consecuencia del fuerte temporal que afectó a Santiago del Estero. La joven viajaba en moto junto a su novio cuando un árbol se les cayó encima.

El hecho ocurrió alrededor de las 2.30. Según informaron fuentes policiales, la víctima fue identificada como Morena Estefanía Pacheco, residente del barrio Borges. Circulaba en una motocicleta Zanella ZB 110 cc junto a su pareja, Leonel Villalba, de 18 años.

En avenida Núñez del Prado, a la altura de Copse, un árbol cedió por la fuerza del viento y cayó sobre el rodado, provocando graves lesiones en la joven.

Pacheco fue trasladada de urgencia al Hospital Independencia en un vehículo particular, pero los médicos confirmaron que ingresó sin signos vitales. En tanto Villalba, resultó ileso, con golpes menores que no revestirían gravedad, consignó El Liberal.

El fiscal de turno, Martín Silva, ordenó la intervención del médico de Policía y otras pericias correspondientes. Personal de la Comisaría Segunda trabajó en el lugar.