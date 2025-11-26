El dólar se recalienta y sube $20: cerró en $1.470 en el Banco Nación

La divisa avanzó 1,4% en la primera jornada hábil tras el fin de semana largo y los distintos tipos de cambio también registraron aumentos.

El dólar oficial cerró este martes en $1.420 para la compra y $1.470 para la venta en el Banco Nación, lo que significa una suba de $20 respecto de la última cotización. Con este movimiento, la divisa retomó la tendencia alcista en el inicio de la semana, luego de haber cerrado el viernes en $1.450.

El avance de 1,4% se dio en el primer día de actividad financiera tras el fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional. En el promedio de bancos, el tipo de cambio minorista se ubicó entre $1.465 y $1.470, con un máximo de $1.475 en algunas entidades.

En el mercado informal, el dólar blue también mostró presión alcista: operó a $1.440 para la compra y $1.460 para la venta, con un incremento del 2,49% en la jornada.

El segmento mayorista registró una suba del 2,4% y se ubicó en $1.439, quedando a $69 del techo cambiario, fijado hoy en $1.508,48.

En cuanto a los financieros, el dólar MEP cerró en $1.474,50 para la compra y $1.475 para la venta, lo que implicó un alza del 1,37%. Por su parte, el Contado con Liquidación (CCL) avanzó 2,02% y finalizó en $1.518,20 para la compra y $1.519,40 para la venta.

Las reservas del Banco Central (BCRA), según el último dato disponible del jueves, se ubicaban en US$40.921 millones.