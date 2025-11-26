Se quedó dormida al volante y protagonizó un accidente en la Ruta Provincial Nº1

Una mujer de 41 años fue asistida esta mañana tras quedarse dormida mientras manejaba en la Ruta Provincial y perder el control de su vehículo. Se encuentra fuera de peligro.

Una mujer de 41 años protagonizó esta mañana un accidente de tránsito en la Ruta Provincial Nº1, a la altura del Kartódromo, luego de quedarse dormida mientras conducía.

Cerca de las 09:00, personal policial llegó al lugar tras ser alertado por el SAE-911. Allí observaron un Chevrolet blanco detenido de costado sobre la calzada y se entrevistaron con su conductora, identificada como Elvira Villacorta, domiciliada en San Antonio, Fray Mamerto Esquiú.

La mujer explicó que circulaba en sentido norte-sur cuando se quedó dormida y perdió el control del vehículo.

Ante el episodio, se solicitó la presencia del personal de Salud, que examinó a la conductora. También intervino personal de la Unidad Judicial Nº11, que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes.