El último gesto del papa Francisco: qué donó antes de morir y por qué eligió una cárcel de Roma para hacerlo

jueves, 24 de abril de 2025

El papa Francisco hizo una donación personal de 200 mil euros a una cárcel para menores de edad. Esto ocurrió poco antes de su muerte. De acuerdo con uno de los involucrados en el hecho, eran “sus últimas posesiones”.

La donación personal fue revelada por el obispo Benoni Ambarus, director de la oficina para la pastoral carcelaria y encargado de asuntos caritativos en Roma, quien la hizo pública este miércoles. El hecho concuerda con una política personal del papa Francisco enfocada en tener un perfil bajo y servir a los otros.

“Casi me quedo sin dinero, pero aún tengo algo en mi cuenta”

Luego de un proceso de recuperación extenso, debido a un cuadro respiratorio complejo. El papa Francisco retomó algunas apariciones públicas, aun en estado de recuperación. Dentro de sus últimas acciones, estuvo la donación de 200 mil euros a una fábrica de pastas que es parte de un centro penitenciario para menores.

“Le dije que tenemos una hipoteca cuantiosa para esta fábrica de pasta y que si conseguíamos cubrirla bajaríamos los precios de la pasta, venderíamos más y podríamos contratar más chicos”, Dijo Ambarus. Luego de esto, agregó, en relación con Francisco: “Él me respondió: ’Casi me quedo sin dinero, pero aún tengo algo en mi cuenta‘. Y me dio 200.000 euros”.

La donación fue hecha a una fábrica de pasta del centro penitenciario para menores Casal del Marmo, en Roma. De acuerdo con lo dicho por Ambarus a distintos medios italianos, el papa visitó este lugar el pasado jueves, en el marco del Jueves Santo.

Este no fue el primer acercamiento del papa hacia este tipo de espacios. Durante sus 12 años de pontificado, se registraron varias visitas a distintos centros penitenciarios. Una de sus banderas, en relación con estos lugares, fue la defensa de la dignidad de los presos.

En diciembre de 2024, con motivo del inicio de las celebraciones del Jubileo o Año Santo, el papa Francisco abrió una de las puertas santas para este evento en la cárcel de Rebibbia de Roma. Se trata de una celebración que se produce cada 25 años. La acción fue interpretada como un gesto de reconocimiento a la población presa.