Empleadas domésticas: confirman el último aumento salarial del año y habrá bono hasta enero

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares cerró un incremento del 1,3% para diciembre, que completa la suba del 2,7% acordada en noviembre. Más de 1,3 millones de trabajadoras serán alcanzadas por la actualización.

domingo, 23 de noviembre de 2025

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) confirmó un incremento del 1,3% para el personal doméstico que se aplicará en diciembre y completará la suba del 2,7% acordada a comienzos de noviembre. La actualización impactará en los salarios de más de 1,3 millones de trabajadoras en todo el país, cuyos haberes permanecían sin modificaciones desde septiembre, cuando finalizó el ciclo anterior de aumentos.

A principios de mes, la mesa paritaria integrada por representantes sindicales, empleadores y funcionarios del Ministerio de Economía y la Secretaría de Trabajo había establecido un incremento del 2,7%, dividido en dos tramos: 1,4% en noviembre y 1,3% en diciembre. Además, se dispuso un bono no remunerativo de $14.000 mensuales durante tres meses, hasta enero inclusive, para quienes trabajen más de 16 horas semanales.

En el período previo, la suba total había sido del 6,5%, distribuida entre julio, agosto y septiembre.

Escalas salariales actualizadas

Tras el aumento del 1,4% ya aplicado en noviembre, las escalas difundidas por la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP) permiten proyectar los valores vigentes con el incremento del 1,3% que entrará en vigor en diciembre:

Supervisores/as:

• Con retiro: $3.783,32 por hora / $471.961,06 mensual

• Sin retiro: $4.143,71 por hora / $525.691,97 mensual

Tareas específicas (cocina, cuidados especializados):

• Con retiro: $3.582,80 por hora / $438.483,53 mensual

• Sin retiro: $3.926,79 por hora / $487.121,05 mensual

Caseros:

• $3.383,53 por hora / $427.807,54 mensual

Asistencia y cuidado de personas:

• Con retiro: $3.383,53 por hora / $427.807,54 mensual

• Sin retiro: $3.783,32 por hora / $476.759,57 mensual

Tareas generales (limpieza, cocina, mantenimiento):

• Con retiro: $3.135,96 por hora / $384.722,14 mensual

• Sin retiro: $3.383,53 por hora / $427.807,54 mensual

Adicionales: antigüedad, zona y aguinaldo

El salario debe ajustarse según la categoría mejor remunerada cuando una misma trabajadora realiza distintas tareas. Además:

Antigüedad: se suma un 1% del salario mensual por cada año completo de trabajo, contado desde el 1° de septiembre de 2020.

Zona desfavorable: quienes trabajen en provincias patagónicas —La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur— o en el Partido de Patagones reciben un adicional del 30%.

Aguinaldo (SAC): se calcula como el 50% del mejor salario del semestre y se paga en junio y diciembre. En casos de antigüedad menor a seis meses, el pago es proporcional.

Con esta actualización, el sector cierra el año con la última corrección salarial prevista antes de la próxima negociación paritaria.

Fuente: Noticias Argentinas