Empresas de colectivos inician la suspensión del servicio para reclamar la actualización del boleto

Cuatro firmas tienen previsto desde hoy paralizar la salida de unidades. Advierten que el desfasaje entre el subsidio y la tarifa “impuesta” conducirá al cierre de las empresas.

lunes, 24 de noviembre de 2025

Cuatro empresas de colectivos ratificaron que desde hoy y hasta nuevo aviso se suspenderá totalmente el servicio.

Se trata de las firmas de transporte urbano de pasajeros Cooperativa San Fernando, La Rubí, GM y El Nene, que iniciaron con la reducción del servicio como paso previo ante la falta de respuesta de la Provincia para avanzar con una actualización del boleto o del subsidio.

Según mencionaron, los estudios en mano les dan una tarifa mínima de $1400.

En un comunicado, las cuatro prestatarias advierten que, “para las empresas privadas del sector, como para cualquier empresa privada, sostener una actividad que genera pérdidas económicas sistemáticamente y de modo sostenido e irreversible, más allá de que resulta inviable, genera una asfixia económico financiera que conduce fatal e irremediablemente a su cierre”.

En este orden de ideas, apuntan la imposibilidad de equilibrar “mediante la actualización del precio del servicio prestado, por ser el Estado el que lo impone y, si este no suple con la asistencia económica debida -subsidio-, la diferencia entre la tarifa correcta y la impuesta, no existe posibilidad alguna de continuar con la actividad”.

Sobre este eje, reseñan que, “tanto la tarifa como el subsidio otorgado se hallan congelados desde hace un año y tres meses, situación que se torna insostenible y pone a la empresa en situación crítica, sin chances de continuar con la actividad”.

Incluso, recuerdan que a “los innumerables reclamos formales realizados ante la autoridad pública gubernamental en todos estos meses, han tenido como respuesta única y excluyente el silencio”.

Previamente, habían apuntado que se resolvía avanzar con una suspensión “en virtud de la ausencia total de respuesta por parte del Gobierno provincial a las insistentes demandas de actualización de tarifa y/o compensación económica, que hagan viable la cobertura de los costos y la asunción de la responsabilidad que conlleva el transporte de personas”.