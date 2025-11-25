Tragedia por una garrafa: un muerto y un herido grave en una obra

La detonación prendió fuego una casilla rodante y dejó un operario fallecido y otro con heridas críticas.

lunes, 24 de noviembre de 2025

Un dramático episodio ocurrido este domingo por la tarde en la vecina provincia de Salta dejó consternada a la comunidad rural de Centro 25 de Junio, en el departamento de Anta. Allí, una casilla rodante ubicada dentro de una finca ganadera se incendió por completo después de la explosión de una garrafa, provocando la muerte de un trabajador y lesiones gravísimas a otro.

Según informó El Tribuno Salta, la detonación se produjo en una propiedad rural situada a pocos metros del pequeño paraje. El estallido generó un foco ígneo que avanzó con rapidez sobre la estructura. Dentro de la casilla se encontraba un obrero oriundo de Río del Valle, quien sufrió quemaduras fatales y falleció pese a los intentos de asistencia.

Otro empleado de la finca, que se encontraba cerca al momento del siniestro, fue alcanzado por el fuego y trasladado de inmediato en código rojo a un centro asistencial de mayor complejidad. Su estado continúa siendo reservado.

Dotaciones de Bomberos de Joaquín V. González y del cuartel voluntario 8 de Agosto trabajaron en el lugar para controlar las llamas, tarea que demandó varios minutos debido a la intensidad del incendio. Hasta ahora no se determinaron las causas precisas de la explosión, aunque las primeras versiones apuntan a una falla en el sistema de gas de la casilla.

Las pericias continuarán durante la semana para establecer con exactitud qué desencadenó el estallido y en qué condiciones se encontraba el equipo de gas que originó el incendio.